華新科訂單旺到來不及出貨、股價亮漲停衝300.5元 國巨也大漲

被動元件股營收表現亮眼，華新科（2492）7月合併營收44.44億元，創2018年10月以來、近8年高點，董事長焦佑衡強調，在供應吃緊下，「漲價勢在必行」，另外，訂單能見度可看到今年底之後，甚至更久，總經理曾明燦則透露，目前整體訂單出貨比（B/B ratio）上升至1.8，業界解析認為已有「來不及出貨的盛況」；華新科11日開低走高，衝達漲停300.5元。

華新科早盤以271元開低後快速拉升翻紅，衝達漲停300.5元，不過盤中曾多次打開；華新科強漲帶動被動元件股的表現，信昌電（6173）、禾伸堂（3026）、蜜望實（8043）等股盤中也亮燈漲停；國巨*（2327）也是開低後翻紅，一度拉升至623元， 盤中漲幅逾7%。

反映被動元件市場需求強勁，華新科7月合併營收44.44億元，創2018年10月以來、近八年高點，月增12.2%，年增42%；累計今年前7月合併營收253.72億元，年增18.66%。

總經理曾明燦透露，目前整體訂單出貨比（B/B ratio）已上升至1.8；在訂單能見度方面，目前包括積層陶瓷電容（MLCC）、電阻等產品需求同步升溫，他表示，訂單動能由AI伺服器帶頭，電腦、車用及部分消費性電子的需求跟進，以現階段的接單來看，車用客戶可看到半年以上，平均訂單能見度約半年，整體產業趨勢向上。

國巨7月合併營收161.31億元，連續5個月改寫單月新高，月增5%，年增51.5%；累計今年前7月合併營收987.53億元，年增33%；7月營收續創高，主要受惠AI相關應用需求強勁，標準品及特殊品穩定成長，各產品應用也呈溫和成長。