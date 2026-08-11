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台股多空激戰45K！PCB族群輪動力挺 健鼎、金居各憑本事飆漲停

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

台股11日震盪整理，多空於45,000點關卡拉鋸，但PCB族群個股持續輪動走強，健鼎（3044）跳空開漲停、金居（8358）盤中亮燈，德宏（5475）、楠梓電（2316）、金像電（2368）及台燿（6274）同步上攻，AI伺服器需求成為盤面焦點。

其中，健鼎以441.5元跳空漲停開出，盤中雖一度打開漲停，漲幅仍逾9%；金居盤中也攻上380.5元漲停價，站回月線之上，德宏、楠梓電漲逾5%，金像電、台燿同步走高，台光電（2383）、臻鼎-KY（4958）亦維持紅盤。

健鼎7月營收達98.22億元，月增22.74%、年增56.55%，不僅改寫單月新高，前7月累計營收也達556.43億元、年增34.71%。第2季營收248.57億元，同樣創單季新高，季增18.57%、年增38.84%，毛利率也較首季26.51%進一步攀升。

健鼎受惠伺服器、記憶體相關產品需求強勁，訂單能見度已延伸至下半年，加上GPU、ASIC高階AI伺服器需求持續擴大，一般伺服器訂單外溢，加上記憶體模組用板報價逐步反映成本，帶動接單動能優於原先預期。公司今年資本支出規模更可望突破100億元，創歷史新高，持續擴充湖北仙桃及越南產能。

另一焦點金居則是基本面與籌碼同步牽動市場目光。分析師指出，金居第2季獲利啟動較慢，毛利率及EPS略低於預期，主因NVIDIA Rubin平台延遲，使供應商拉貨速度放緩，加上先前股價漲幅過大遭列處置股，市場回檔期間流動性不足，進一步放大波動。

不過，金居高頻超低損耗HVLP4銅箔仍是高階CCL的重要材料，隨AI伺服器需求延續，業績動能可望從下半年一路升溫至2027年，後續第3季營收能否出現明顯月增，將成為市場觀察重點。

籌碼面則呈現「資增券減」，金居10日融資淨增2,198張，餘額升至2萬3,166張，已連9日增加；融券則單日減少663張，餘額降至183張，券資比僅0.79%。隨著PCB族群輪動加速，後續法人買盤能否接棒，將是行情續航關鍵。

漲停 健鼎 PCB

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