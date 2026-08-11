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藥華藥7月營收創高、明日舉辦法說會 股價直衝漲停

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

藥華藥（6446）將在8月12日公布今年第2季財報，並舉辦法人說明會，說明未來營運展望。藥華藥今年2月以來，營收幾乎月月成長，7月營收更持續刷新歷史高，約25億元，月增7.5%、年增92.6%；累計今年前七月營收144.8億元，年增77.5%。藥華藥11日股價直衝漲停板1,460元。

藥華藥血癌新藥Ropeginterferon alfa-2b（Ropeg）已於全球約50個國家建立真性紅血球增多症（PV）完整商業通路與治療基礎，持續在全球市場放量，帶動營收衝高。

藥華藥指出，公司Ropeg的注射筆型自6月獲美國食品藥物管理局（FDA）核准後，7月即正式於美國開賣，注射筆可提升病患用藥便利性與治療體驗，預期將吸引更多新病人採用。

新適應症方面，藥華藥已在全球多國完成Ropeg用於原發性血小板過多症（ET）之藥證申請，已獲得獲澳門藥物監督管理局針對ET的「進口藥品預先許可」。另外，美國FDA審查完成目標日期（PDUFA Date）為2026年8月30日；日本部分，厚生勞動省藥事審議專家會議已於7月通過擴大Ropeg適應症至治療所有ET病患，Ropeg有望提前於8月中獲日本ET藥證。

藥華藥近日對公司與AOP公司仲裁案作出澄清，根據仲裁判斷，藥華藥需支付AOP公司逾9,700萬歐元（逾新台幣36億元）。對此，藥華藥表示，這個數字是仲裁庭開出的裁決數字，並非法院終局確定判決， 公司擬於法定期限內向德國法蘭克福高等法院提起撤銷第二階段部分仲裁判斷之訴。

此外，藥華藥指出，AOP公司自2023年下半年至2026年上半年已積欠藥華藥權利金及貨款近億歐元，這次仲裁對公司財務並無影響。

藥華藥於7月8日創下1,570元新高後，股價一度回檔至季線，隨後展開一波反攻，今攻上1,460元漲停價位，波段反彈35%。

藥華藥 營收 法說會

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