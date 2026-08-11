富達：美國財報優於預期 但市場對利多趨於保守 後市觀察AI擴散效應

富達國際指出，美國第2季財報優於預期，但市場對財報利多的反應趨於保守。市場已反映較高成長預期，因此後續股價表現將更取決於獲利展望、成長持續性與評價面，並持續觀察AI 投資擴散效應。

富達指出，美國第2季企業獲利明顯優於季初預期。目前近九成S&P 500企業已公布財報，排除字母與亞馬遜一次性投資評價利益後，第2季獲利年增約30%，高於財報季開始前市場預估的22%；其中76%企業獲利優於預期、71%營收優於預期，且59%同時優於獲利與營收預期，都高於歷史平均，顯示企業基本面仍具韌性。

另外，富達指出，美股財報獲利改善廣度也擴大，反映成長動能並非僅集中於少數大型科技企業。不過，高盛統計顯示，本季獲利優於預期企業在財報隔日僅平均跑贏大盤約0.4%，不到歷史中位數一半，顯示市場已反映較高的成長預期。

富達認為，AI 投資範圍持續擴大，AI 投資主題已逐步從科技業延伸至基礎建設、先進製造及部分金融產業，帶動更多投資機會浮現。另外，美國經濟展現較強韌性，且通貨膨脹持續升溫，增加高利率政策環境將長期持續的可能性。展望未來，要持續觀察地緣政治變化及AI 投資擴散效應，預期主動管理仍為關鍵。