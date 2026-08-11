台灣新首富林聰吉繼續累積財富 川湖飆出天價12,525元紀錄

川湖（2059）董事長林聰吉躍居台灣新首富，股價也持續往上飆升繼續累積財富，11日早盤以11,700開低，一度下滑至11,615元， 隨後拉升翻紅衝達12,525元，寫歷史新高價，上漲620元，漲幅5.2%，盤中漲幅逾3%。

根據富比士（Forbes）10日更新的即時富豪榜，林聰吉以167億美元個人淨值，超越陳泰銘的165億美元，登上台灣首富寶座。林聰吉目前在全球富豪中排名第173，單日身家增加11億美元，增幅7.1%。

川湖自詡是台股中最純的AI股，第2季稅後純益70.88億元，季增103%，年增逾10倍，每股純益74.38元；累計上半年稅後純益105.73億元， 每股純益110.96元，創同期新高，已超越去年全年獲利，第2季毛利率87.42%，續創歷史新高。

川湖在日前的法說會中，執行副總王俊強表示，目前訂單很滿，下半年業績可期，能見度看到2029年；他強調，川湖是最純的人工智慧（AI）股及智慧財產權（IP）股，除了美國休士頓新廠9月量產，並提前1.5年至兩年啟動百億擴產計畫。

多家外資上修川湖獲利預估及目標價，其中一家日系外資將目標價大幅調升，由5,888元調高到15,000元，調幅及價位都最高；一家美系外資則將目標價由8,950元調高到14,000元，調幅56.4%。

川湖因股價急漲遭到處置，處置期間為8月10日至14日，11日早盤以11,700元開出， 下跌205元，股價開低後一度下滑至11,615元， 下跌290元， 隨後拉升翻紅，衝達12,525元，上漲620元，再創歷史新高價。