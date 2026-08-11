第一金、合庫金今除權息 但雙雙陷入貼息

第一金（2892）、合庫金（5880）11日除權息，第一金每股配發1.3元現金股利，合庫金現金股利每股配發0.8元，股票股利每股配發0.25元，不過今日雙雙陷入貼息，盤中都下跌逾2%。

第一金除息參考價為33.65元，但今天股價以33.55元開低，一度漲至33.7元，盤中下跌逾2%，陷入貼息。合庫金除權息參考價24.7元，以24.75元稍微開高，但也隨即下探至24.15元，跌逾2%，同樣陷入貼息窘境。

第一金、合庫金5月底以來股價漲勢驚人，第一金由27.2元低點一路上漲至36.9元，波段漲幅達35.6%；合庫金自22.6元起漲，最高漲至27.65元，波段漲幅22.3%。

第一金6月稅後純益29.97億元，月減12%，年增11%，續寫史上同期新高；上半年累計大賺177.98億元、年增27.6%，每股稅後純益（EPS）1.24元，同步刷新紀錄。

第一金今年最大成長引擎來自放款，第一金將全年總放款成長目標由原先約5%，大幅上修至9%至10%，目標幾乎翻倍；其中，中小企業放款目標由3%提高至9%，外幣放款更由10%調升至17%。主要受惠AI及科技供應鏈持續擴產，帶動企業資本支出、營運周轉金及海外投資需求增加。

合庫金上半年累計稅後純益134億元、年增37.3%，EPS為0.82元，旗下合庫銀行、合庫人壽及合庫證券累計獲利皆創歷史同期新高。