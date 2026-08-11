東捷資訊財報／上半年獲利5,098萬元、創同期新高 ERP 建置案穩步推進

資訊服務廠東捷資訊（6697）公布2026年上半年財報，稅後純益5,098萬元，年增1.5％，寫下歷史同期新高，每股純益1.86元。東捷資訊表示，隨ERP建置案穩步推進，加上數據治理等智慧應用陸續導入客戶場域並開始上線，搭配產品組合持續優化，已帶動營運動能回溫。

對於未來營運展望，東捷資訊指出，隨既有客戶擴大數位轉型布局，加上非SAP客戶開發效益逐步顯現，相關布局可望持續轉化為營收成長動能。

東捷資訊昨（10）日公告今年第2季財報，單季合併營收為2.92億元、季減30.3％，相較去年同期減少2.7％，毛利率21.1％、年成長8.2個百分點，稅後純益2,927萬元，每股純益0.79元。

累計今年上半年合併營收為7.12億元、年成長3.3％，平均毛利率16.3％、年減1.2個百分點，稅後純益年成長1.5％至5,098萬元，寫下歷史同期新高，每股純益1.86元。

在AI應用方面，東捷資訊上半年協助多家企業評估與導入相關應用，目前多於製造業特定場域導入，以生成式AI及預測型AI為主，其中AI MES智慧製造執行系統需求最為強勁；此外，具備自主執行力的AI Agent、Edge AI智慧工廠、預測維護、庫存預測及數據中台等專案亦積極推進中。