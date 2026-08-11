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和運租車掛牌首日股價漲7%、拚穩健獲利、深化 MaaS 布局

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
和運租車深耕汽車租賃市場27年，未來將持續深化MaaS（Mobility as a Service）移動服務生態系。記者黃淑惠／攝影
和運租車深耕汽車租賃市場27年，未來將持續深化MaaS（Mobility as a Service）移動服務生態系。記者黃淑惠／攝影

和運租車（7855）11日以42元上市掛牌，上市首日買盤熱絡，盤中股價最高來到45元，漲幅達7%，展現資本市場對公司營運基本面的信心。深耕汽車租賃市場27年的和運租車，已從傳統租車業務逐步擴大至長租、共享移動、車輛管理及汽車後市場服務，未來將持續深化MaaS（Mobility as a Service）移動服務生態系，並導入AI及綠能車隊，強化營運效率與獲利動能。

和運租車為和泰汽車（2207）旗下全方位移動服務事業，也是和泰集團在資本市場的重要布局。隨著正式掛牌，市場關注焦點除上市首日股價表現外，法人也看好公司多元化移動服務布局，以及穩健的營運與配息能力。

和運租車董事長劉源森表示，成功掛牌上市是公司成立27年來的重要里程碑，也是邁向資本市場與永續經營的新起點。進入資本市場後，公司將持續恪守高標準公司治理與資訊透明原則，面對移動服務產業轉型浪潮，將加速MaaS移動生態系布局，並透過AI科技運用及綠能車隊導入，持續提升服務品質與營運效率，以穩健業績回饋股東與社會。

從財務表現來看，和運租車近年營運維持穩健成長。2025年合併營收達297億元，創歷史新高，每股稅後純益（EPS）4.61元；2026年第1季EPS達1.3元。今年7月單月合併營收27億元，年增7.02%，持續維持穩健營運動能。

業務布局方面，法人長租與用車管理仍是和運租車核心業務，持續提供企業客戶車輛管理、保養、保險及代步等整合服務；旗下iRent共享移動服務會員數已突破200萬人，透過數位科技擴大便利、多元的用車選擇。

展望未來，和運租車將持續深化和泰集團MaaS移動服務布局，並將AI導入需求預測、車隊調度、車況管理及營運流程等應用場景，透過數位化提升車隊使用效率及整體營運效能。

在綠色移動方面，公司持續擴充電動車及Hybrid車隊，並發展智慧充電服務，為企業與個人提供更多元的低碳移動選擇。同時，和運租車也將核心「移動」能力延伸至公益領域，運用車輛及移動資源投入偏鄉服務、生態保育及弱勢關懷，深化ESG永續發展。

此外，因應消費者及企業日益多元的用車需求，和運租車持續整合車輛從投入、使用到退役處置的全生命週期服務，並串聯HAA勁拍中心、HOT好車與保修大聯盟及abc好車網等資源，擴大中古車流通與售後服務。

透過租賃、共享移動、車輛管理及汽車後市場服務串聯，和運租車逐步建立涵蓋車輛全生命週期的服務模式，從「租車」進一步延伸至「移動服務」，除提供多元用車選擇，也提升車輛在不同階段的使用效益及資源循環利用，打造完整的汽車生態移動服務體系。

和運租車11日以42元上市掛牌，上市首日買盤熱絡，盤中股價最高來到45元，漲幅達7%。記者黃淑惠／攝影
和運租車11日以42元上市掛牌，上市首日買盤熱絡，盤中股價最高來到45元，漲幅達7%。記者黃淑惠／攝影

和運租車 布局 日股

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