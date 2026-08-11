元大期貨獲利／7月4.38億元創新高 傲視期貨群蜼

期貨業7月獲利出爐，其中，元大期貨（6023）單月獲利再創4.38億元歷史新高，凱基、群益也都交出單月破億元大關的亮麗成績單。

經了解，整體期貨業受惠台股交投活絡，成交量大增助益，至今已連續兩個月單月站上10億元大關（當中，排除凱基上個月期交所股票8.4億元的評價利益），其中，元大期貨7月單月獲利創單月歷史新高4.38億元、凱基期貨達1.89億二、群益期貨也來到1.96億元，表現亮眼。

此外，在累積今年前七月獲利方面，元大期貨累積獲利19.82億元，凱基期貨緊追在後、來到18.25億元、群益期貨也達12.85億元，整體期貨業73.06億元，寫下歷史同期新高，顯示所以今年不是只有證券業成長，期貨業也是大放異彩。

其中，元大期貨穩健的提升獲利，目前現增作業進行中，每股73.5元，增資8,000萬股，預計取得58.8億元資金，此外，同步發行20.5億元有擔保公司債，全數用於充實資本。