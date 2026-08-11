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衛司特財報／上半年 EPS 9.7元 交出史上同期最佳成績

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
衛司特董事長林世民。記者李珣瑛／攝影
衛司特董事長林世民。記者李珣瑛／攝影

衛司特（6894）11日受邀參加凱基證券舉辦的法人說明會，將於下午說明今年第2季營運成果，並展望下半年產業景氣走勢。

衛司特今年累計前七個月合併營收13.65億元，年增66.6%，創同期史上新高。

受惠於半導體電解設備及耗材業績翻倍成長，及再生金屬服務（BOO）新廠導入維運，衛司特今年第2季合併營 5.91億元，季增14.7%，年增71.5%，創單季歷史新高。毛利37.07%，季增1.25個百分點，年增2.95個百分點。稅後純益1.24億元，季增14.4%，年增122.7%；每股稅後純益5.2元，獲利表現亦雙雙創單季史上新高紀錄。

衛司特今年上半年合併營收11.06億元，年增66%，創同期歷史新高。毛利率36.49%，年增1.91個百分點。稅後純益2.31億元，年增97%；每股稅後純益9.7元，獲利表現亮麗，並雙創期史上新高。

財報 EPS 營收

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