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和運租車正式掛牌上市 深耕27年打造全方位移動服務

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
和運租車今日掛牌。記者邱馨儀／攝影
和運租車今日掛牌。記者邱馨儀／攝影

和泰汽車（2207）旗下全方位移動服務事業——和運租車（7855）於11日正式在臺灣證券交易所掛牌上市，成為和泰集團在資本市場的重要布局之一。上市首日買盤交易熱絡，早盤以44元開出，展現資本市場對其企業營運實力與未來智慧移動服務發展的高度關注。

和運公司表示，正式進入資本市場後，和運租車將持續深化和泰集團 MaaS（Mobility as a Service）移動服務布局，並推動 AI 應用於需求預測、車隊調度、車況管理及營運流程等場景，持續提升數位化與營運效率。

未來在綠色移動方面，和運租車持續擴充電動車及 Hybrid 車隊，並發展智慧充電服務，提供企業與個人更多元的低碳移動選擇。同時，公司亦持續將核心的「移動」能力延伸至公益行動，透過車輛及移動資源支持偏鄉服務、生態保育及弱勢關懷，深化企業永續責任（ESG）。

和運租車董事長劉源森表示，進入資本市場後，和運租車將持續恪遵高標準的公司治理，維護資訊透明度。面對移動服務產業的轉型浪潮，將加速 MaaS 移動生態系布局，並透過 AI 科技運用與綠能車隊導入，持續提升服務品質與營運效率，以穩健的業績表現回饋全體股東與社會。

資本市場 和泰 和運租車

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