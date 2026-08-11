漢唐營收／7月99.45億元創歷史新高 下半年續旺

千金股漢唐（2404）今年7月合併營收99.45億元，月增13.8%，年增63.8%，創單月歷史新高。累計今年前七個月合併營收563.01億元，年增73.9%，亦同步刷新史上同期新高紀錄。

漢唐先前法說會揭露今年1至5月新接單合約金額為674.14億元，累計截至今年5月已簽約未認列金額達1,939.37億元，續創歷史新高紀錄。

展望2026年，漢唐預期將全面受惠於全球半導體產業、以 AI 應用為核心的結構性投資浪潮。加上主要客戶規於今年陸續啟動多座晶圓廠投資計畫，布局範圍除涵蓋全台灣主要科技聚落，海外也有積極擴廠行動及技術升級，相關建廠需求具規模大且延續性高特性，為漢唐的營運帶來穩定且可預期的成長機會。整體專案執行彈性與交付能力。