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根基攜日商 攻預鑄材料

經濟日報／ 記者陳美玲／台北報導

上半年每股純益高達8.89元的根基營造（2546）昨（10）日與日本預鑄巨擘東方白石株式會社正式簽訂合資協議，雙方強強聯手、共同成立「冠和精密預鑄材料」，計畫將在彰化分三期建廠、共六條產線，目標2030年年產量衝4.5萬立方米。

根基營造昨與日本預鑄技術領導企業東方白石株式會社正式簽署合資協議，雙方共同成立「冠和精密預鑄材料」；根基營造董事長袁藹維昨表示，面對營建業缺工與減碳的雙重挑戰，建築工業化已是產業發展的重要方向。

袁藹維強調，這次合作成立「冠和精密預鑄材料」，額定資本額12.8億元，實收資本額為2.2億元，其中根基營造投資1.43億元、持股65%，東方白石株式會社投資金額0.77億元、持股35%。合資公司成立後，未來冠德集團能透過預鑄工法在工廠標準化生產，提升施工品質與效率。

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