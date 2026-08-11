光寶7月營收 攀六年半新高

電源二哥光寶（2301）昨（10）日公告7月合併營收190.06億元，創近六年半來單月新高，月增1.8%，年增37.6%；前七月合併營收突破千億元大關、達1,151.17億元，年增26.9%。

光寶昨天股價強鎖漲停價271.5元收市，大漲24.5元，創歷史天價，收盤漲停委買高掛逾3萬張。光寶本波從7月29日波段低點176.5元附近起漲，八個交易日大漲逾53%。

法人分析，光寶受惠AI與雲端運算高階伺服器電源、高效備援電池系統（BBU）等電能管理系統及光電半導體需求持續強勁，帶動7月業績攻頂。

因應客戶強勁需求，光寶已上修2026年資本支出，由原訂110億元提高至130億元，增幅18%，且不含美國新廠投資計畫。法人預期，隨著約300億元的美國投資案拍板，光寶有望二度上修今年資本支出，凸顯AI需求強勁，帶動公司加速美國在地投資計畫腳步。

光寶目前美國廠位於德州普萊諾（Plano），該廠區有六條生產線，主要製造電池備援模組（BBU） 等產品，目前已不敷需求。