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日月光7月營收 首度突破700億
日月光投控（3711）昨（10）日公布7月合併營收首度突破700億元大關、達737.84億元，創單月歷史新高，月增12.1%，年增43.1%；前七月合併營收4,385.09億元，年增25.1%。
日月光投控7月營收衝高，主要受惠先進封裝與傳統打線封裝兩大業務熱絡，並持續看好AI熱潮帶來的龐大封測需求。
就封測及材料業務來看，隨著產能利用率持續攀升、漲價效應陸續發酵，日月光投控相關業務7月業績達475.24億元，月增9.3%，年增49.5%。
展望後市，日月光投控預估，以1美元兌新台幣31.9元的匯率基準季算，本季新台幣營收將季增21%至22%，毛利率落在20.5%至21.5%區間，營益率預期達11.5%至12.5%。
隨著AI先進封裝需求強勁，日月光投控看好，今年LEAP先進封裝服務營收將優於原先35億美元目標，預估在新增廠房與設備陸續到位後，2027年LEAP先進封裝營收可望較今年翻倍成長。
法人預期，日月光投控今年資本支出將衝破百億美元、達105億美元，較先前的85億美元上調23.5%，再創新高，明年有機會維持同樣高檔水位，在先進封裝與先進測試持續保持領先地位。
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