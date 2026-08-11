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台達電7月營收創高 前七月耀眼

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導
台達電。聯合報系資料照
台達電。聯合報系資料照

電源龍頭台達電（2308）昨（10）日公告7月合併營收670.73億元，創單月歷史新高，反映AI需求強勁，月增2.2%，年增47.8%；前七月合併營收飛越4,000億元大關、達4,096.81億元，為同期新高，年增42.1%。

台達電業績衝高，加上先前股價已大幅修正，昨天吸引買盤湧進，開盤即攻上漲停價1,815元鎖住至收盤，終場勁揚165元，單日市值激增4,285.95億元，總市值來到4.71兆元，居台積電、聯發科之後，為台股市值第三高個股。

展望後市，台達電對下半年樂觀，正積極擴產，公司預期，今年資本支出將上看700億元，用於啟動全球擴廠計畫，全力滿足AI客戶需求，衝刺營運成長。

台達電原先預估，AI相關產品營收占比約二成，隨著第2季財報開出亮眼成績單，業務動能表現已超乎市場預期，加上下半年持續樂觀，目前台達電已將AI相關營收占比的全年目標，從原先20%上調至25%，有信心能順利達陣。

台達電去年資本支出約460億元，今年資本支出原先已擴大至650億元，如今再次上調至700億元，相較去年增幅逾四成，顯示訂單能見度高，接單動能強勁。

台達電董事長鄭平日前於法說會指出，AI資料中心的需求並非短期現象，各家雲端服務供應商（CSP）客戶都在不斷上修資本支出，需求其實滿大的，「客戶希望我們趕快蓋廠」，台達電因而必須提前規劃，不是等訂單確定後才開始蓋廠。

目前台達電已在中國大陸、台灣、泰國、美國等四地同步進行擴廠計畫。其中，泰國一廠已進行拆除重建，估計產能有望擴充數倍以上，明年還有三座新工廠陸續完工。台達電也正積極評估新的海外營運據點，藉此強化全球製造與研發布局。

台達電 營收 聯發科

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