快訊

哥倫比亞強震已132死570傷！咖啡三角區淪重災 專家指3因素加劇破壞力

公道伯王金平看全台新首富：自助天助、簡單的做到最好

台股上漲191點收45,120點 MLCC呈多頭強攻熱門族群

聽新聞
0:00 / 0:00

聯發科7月營收月減年增 ASIC訂單帶勁

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導
聯發科。 聯合報系資料照
聯發科。 聯合報系資料照

聯發科（2454）昨（10）日公布7月合併營收484.74億元，雖然月減逾一成，仍是歷年最旺的7月，並較去年同期成長12.1％；前七月合併營收3,498.08億元，年增0.8％。聯發科預期，本季合併營收可望季增5%以內。

展望後市，聯發科認為，手機晶片業務方面，旗艦級系統單晶片放量，大致抵銷其他產品的疲弱，本季相關營收估與上季持平至下滑中個位數百分比（4%至6%）。

聯發科指出，隨著多項新的通訊與車用專案陸續進入量產，評估本季智慧裝置平台營收將較前一季成長中高個位數百分比。並預期第3季電源管理IC營收約持平前一季。

即便智慧手機晶片業務遭逢逆風，聯發科發展特殊應用IC（ASIC）設計服務，正要開花結果，成為法人關注焦點，也已為業績帶來實質挹注。

聯發科預期，能力更強大的前沿AI模型陸續推出，以及代理式AI快速發展，成為帶動雲端與邊緣AI運算需求的關鍵動能。聯發科的技術能力能支持AI資料中心的持續擴增，加速代理式AI體驗在各種邊緣裝置上的普及。

聯發科提到，客戶為追求最佳化的單位整體擁有成本效能與單位功耗效能，對客製化解決方案的需求依然強勁。透過與美國大型雲端服務供應商（CSP）的緊密合作，打造首款具備領先效能的AI加速器ASIC，預計第4季進入量產，今年資料中心營收可望超過20億美元，預期資料中心營收明年加速成長。

整體來看，聯發科預期，本季智慧裝置平台業務成長，可抵銷手機業務所帶來的影響。以1美元兌新台幣32元的匯率基礎計算，單季營收將落在1,522億至1,598億元之間，較上季持平至成長5％，並較去年同期成長7％至12％，毛利率預估為46％加減1.5個百分點。

聯發科7月營收攀上同期新高，轉投資達發業績更猛。達發昨天公布7月合併營收為22.88億元，連續三個月改寫新猷，月增3.5％，年增17.4％；前七月合併營收140.32億元，年增10.5％。

營收 聯發科 晶片

延伸閱讀

達發營收／7月22.8億元、年增17.4％ 創歷史新高

信紘科財報／上半年 EPS 7.7元 創同期新高

華碩營收／7月841億元、年增五成 創同期新高

廣穎電通7月營收首破10億元大關 年增228% 創今年單月新高

相關新聞

都是毛利率惹的禍？ 聖暉單季大賺1個股本 股價卻重挫跌停

聖暉*（5536）第2季毛利率20.64%，季減4.74個百分點，年增1.38個百分點；每股純益10.97元，單季大賺1個股本，股價表現卻不給力，11日開低走低， 盤中遭摜殺到跌停941元鎖死， 跌出千金股行列。

藝文展演商機大爆發！寬宏藝術Q2毛利率達43% 單季賺2億、每股盈餘5.29元

寬宏藝術公布第二季營收7.18億元，每股盈餘5.29元，毛利率達43%。上半年合併營收13.22億元，稅後淨利2.8億元，年增18.6%。未來演出計畫包括大咖音樂會，持續引領藝文市場。

巨大第2季轉虧為盈、股價拉出第二根漲停 美利達也大漲

自行車的春天終於來了，巨大（9921）第2季營益率翻正，獲利轉虧為盈，單季稅後純益(EPS)來到1.62元，為2024年第3季以來新高；7月營收57.58億元，連續三個月年增，累計1至7月營收為349.45億元，年減幅度縮小至7.4%。巨大11日股價拉出第二根漲停，鎖死至111.5元；美利達（9914）盤中大漲逾5%。

華新科訂單旺到來不及出貨、股價亮漲停衝300.5元 國巨也大漲

被動元件股營收表現亮眼，華新科（2492）7月合併營收44.44億元，創2018年10月以來、近8年高點，董事長焦佑衡強調，在供應吃緊下，「漲價勢在必行」，另外，訂單能見度可看到今年底之後，甚至更久，總經理曾明燦則透露，目前整體訂單出貨比（B/B ratio）上升至1.8，業界解析認為已有「來不及出貨的盛況」；華新科11日開低走高，衝達漲停300.5元。

台股多空激戰45K！PCB族群輪動力挺 健鼎、金居各憑本事飆漲停

台股11日震盪整理，多空於45,000點關卡拉鋸，但PCB族群個股持續輪動走強，健鼎（3044）跳空開漲停、金居（8358）盤中亮燈，德宏（5475）、楠梓電（2316）、金像電（2368）及台燿（6274）同步上攻，AI伺服器需求成為盤面焦點。

藥華藥7月營收創高、明日舉辦法說會 股價直衝漲停

藥華藥（6446）將在8月12日公布今年第2季財報，並舉辦法人說明會，說明未來營運展望。藥華藥今年2月以來，營收幾乎月月成長，7月營收更持續刷新歷史高，約25億元，月增7.5%、年增92.6%；累計今年前七月營收144.8億元，年增77.5%。藥華藥11日股價直衝漲停板1,460元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。