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鈊象7月每股稅前盈餘5.23元

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

遊戲股王鈊象（3293）昨（10）日公告7月稅前盈餘14.73億元，每股稅前盈餘5.23元，創單月歷史新高。

鈊象結算，7月營收22.29億元，月增2.9%、年增25.9%，單月營收創歷史新高；前七月營收149.07億元，年增17.1%，創同期新高。

針對近期營運概況，鈊象繼去年取得英國市場執照後，近期也取得南非市場執照，而美國也從原先的三大州跨足到其他州，加上東南亞營運動能穩健提升，推升今年整體海外遊戲授權業務強勁成長。至於歐洲市場方面，鈊象目前已取證國家包含馬爾他、瑞典、希臘、羅馬尼亞、英國、葡萄牙，預料未來將成為繼東南亞、美國後，鈊象未來幾年主要的成長動能。

此外，鈊象去年度毛利率已衝上98%，隨著今年遊戲授權業務比重持續擴張，估計毛利率有機會再提升，且授權業務為純利業務，對公司的獲利表現有正面幫助。

鈊象 營收 南非

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