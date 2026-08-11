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全家7月營收年增4.9% 締新猷

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導

全家（5903）昨（10）日公布7月營收101.7億元，年增4.9%，單月創歷史新高；累計前七月營收為671.5億元，年增7.5%。

綜觀7月業績表現穩健向上，主要受惠於店數增長、掌握高溫體感商機、中元普渡需求，跨界聯名主題鮮食，並導入日本全家話題新品，推升整體業績穩定成長，全家指出，截至7月31日止，全家總店舖數達4,513家。

隨著進入盛夏，全家表示，響應環境部CoolMap抗高溫推廣行動，瞄準夏季冰飲需求推出多款新品，冰品運用「在地美食」與「跨界飲品聯名」兩大策略，推出多款獨家話題冰品，業績持續向上；冰沙飲料部份，國民冰沙「酷繽沙」與綠巨人跨界聯名推出玉米牛奶酷繽沙、果系冰球「酷繽球」則推出清爽系「巨峰葡萄酷繽球」，應援民眾抗暑需求，帶動冰沙飲料業績跳躍性成長六成。

另外，掌握日本流行時尚風潮，導入日本全家旗艦店「FAMIMA PARK AZABUDAI」限定商品，帶動文具、紡織品業績成長二至三成。

展望8月營運，高溫、節慶商機可望助攻業績成長，七夕、中元、中秋預購等節慶需求將正式浮現，跨界聯名新品、行銷聯促等活動，皆可望成為營收成長引擎。

全家 營收 中元普渡

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