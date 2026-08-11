全家7月營收年增4.9% 締新猷

和泰汽車（2207）旗下全方位移動服務事業——和運租車（7855）於11日正式在臺灣證券交易所掛牌上市，成為和泰集團在資本市場的重要布局之一。上市首日買盤交易熱絡，早盤以44元開出，展現資本市場對其企業營運實力與未來智慧移動服務發展的高度關注。

2026-08-11 09:28