世界健身營收／7月9.89億元、年增7.9%改寫單月次高 下半年再開5家店

國內健身連鎖龍頭品牌世界健身-KY（2762），10日公布7月合併營收9.89億元，月增0.4%、年增7.9%，改寫單月營收歷史次高；累計前七月合併營收67.51億元、年增8.9%，續創歷史同期新高。

世界健身指出，相較於6月份，世界健身主要受惠於會員收入成長約1.1%。而隨著營運據點持續增加，前七月累計會員收入成長約11.2%，教練收入則成長6.9%，都較去年同期有顯著增長。

在營運拓展方面，世界健身在7月份有包括台南中華東、內湖星雲共兩家新店開幕，而目前正在預售、進入籌備開幕階段的還包含台北士林、台北汐科、板橋華江及桃園藝文、桃園八德等5家店，預期將為今年下半年及明年營運挹注新的成長動能。

另一方面，世界健身也持續創新並引領市場，包括導入皮拉提斯（Reformer Pilates）課程、HYROX訓練設施，以及結合體適能檢測與醫學檢查的數位長壽平台。上述舉措，預期將帶動同店營收成長及新據點擴張。

世界健身稍早與光璨健康管理、以及策略夥伴光田醫院簽署策略聯盟，推出「健康管理平台」。透過血液檢查和體適能檢測結果，將數據綜合分析評估，生成會員專屬健康管理報告，進行改善和營養管理，用科學方法結合健身專業幫助會員「逆齡」。

世界健身表示，三方共同開發的健康管理平台，已進入測試和上線穩定度評核階段，預計今年第3季會以台中做為示範特區，陸續推廣至全台。世界健身看好未來在台灣健康市場，將引起逆齡長壽話題和運動保養風潮。