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大聯大營收／7月1,461億元、年增90.8% 站上單月次高

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

通路大廠大聯大（3702）公布7月業績，為單月歷史次高表現。

大聯大7月合併營收為1,461億元，雖然比6月，也就是歷史高點下滑24.2%，但較去年同期大幅成長90.8%。該公司累計前七月營收達9,208.74億元，較去年同期成長59.9%，並已達去年全年營收的九成。

大聯大指出，隨著全球科技產業與下游客戶加速推進科技升級與能源基礎設施建置，強勁的企業資本支出帶動半導體及電子零組件的廣泛拉貨動能。除了電源管理、伺服器、網通設備、儲能系統及高密度連接元件展現強勁拉貨動能，車用電子與工業控制需求也穩步推進。

此外，大聯大提到，智能倉儲管理與資訊系統整合等高附加價值服務需求同步擴增，各市場多元終端應用與軟硬體服務的雙軌並進，為該公司營運挹注穩健且具持續性的結構性成長動能。

大聯大 營收 電子零組件

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