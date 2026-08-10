保瑞寫最強7月營收 美時創同期次高

保瑞藥業、美時7月營收同步成長。保瑞儘管部分訂單遞延，整體營運動能仍穩健，營收新台幣19.01億元，年增5.77%，創同期新高。美時7月營收24.92億元，年增4%，創同期次高，主要受惠企業客戶業務強勁成長，以及韓國、泰國等亞洲市場表現穩健。

保瑞今年前7月累計營收117.9億元，年減0.09%。

保瑞今天表示，受竹南廠與加拿大廠主要客戶拉貨排程影響，7月原為傳統夏季相對淡月；此外，馬里蘭州無菌針劑廠配合美國FDA就舊產線被動式限制進入屏障系統（Passive RABS）所提改善項目執行相關品質專案，期間採小規模降載生產，使部分訂單遞延至8月初生產。

保瑞表示，儘管受到季節性因素與部分訂單遞延影響，7月營收仍創同期新高，顯示整體營運動能維持穩健。

展望下半年，保瑞表示，將持續擴大美國在地CDMO（委託開發暨製造服務）製造布局。在全球藥廠日益重視供應鏈安全、在地製造與多區域備援的趨勢下，集團將透過北美與台灣製造網絡，以及橫跨小分子、無菌製劑與大分子生物製劑的多元產能，承接更高附加價值的開發與商業化製造需求。

保瑞指出，隨CDMO在手訂單、Upsher-Smith專科用藥、Rockville生物製劑產能及Weider消費者保健事業挹注，預期下半年營收來源將更加多元，營運韌性也可望持續提升，強化全球化一站式製藥服務平台的競爭優勢。

美時7月營收24.91億元，年增3.94%，受惠於B2B業務的強勁成長，以及韓國與泰國等亞洲主要市場的穩健表現。今年前7月累計營收199.4億元，年增67.97%，受惠於去年併購美國私人控股製藥公司Alvogen的效益以及B2B業務的動能。

美時表示，今年截至7月，受惠於Alvogen的合併，美國業務年增133%，營收119.02億元，占營收約60%；亞洲業務維持穩定，營收為63.54億元，占集團合併營收約32%。