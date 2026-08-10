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慶豐富財報／第2季每股純益0.61元 創2005年以來同期新高

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導

居家生活用品全方位供應商慶豐富（9935）10日公布上半年合併財報，合併營收25.58億元、年增7.9%，稅後純益1.97億元、年增275.7%，每股稅後純益1.12元，上半年獲利已達去年全年1.64元的近七成。

慶豐富第2季合併營收13.50億元，季增11.9%，年增14.4%，稅後純益1.08億元，季增20.6%，並較去年同期由虧轉盈，每股稅後純益0.61元，獲利為2005年以來同期新高。

慶豐富表示，第2季、上半年營運成長亮眼，主要受惠窗簾事業客戶結構優化、全渠道布局及營運效率提升，齊步繳出三率三升表現，展現集團整體營運動能已顯著優於去年水準。

慶豐富第2季毛利率29%、營業利益率12%及稅後淨利率8%，相較去年同期26%、11%與-3%提升，受惠窗簾事業產品組合優化、線上電商與專業市場銷售比重提升，以及集團持續推動精實化管理、供應鏈效率改善與產品成本控管，帶動整體營運效率及獲利能力保持成長態勢。

慶豐富同步公布7月合併營收4.75億元、年增9.5%；累計前七月合併營收30.32億元、年增8.2%，並改寫近四年同期新高。

慶豐富指出，今年以來，單月營收皆保持年成長表現，觀察北美居家消費市場結構持續調整，集團憑藉多年布局全渠道通路的策略，在此趨勢下取得較為有利的市場利基，尤其線上電商通路及專業市場客戶訂單動能都延續暢旺需求。

展望下半年，隨著北美居家消費旺季陸續展開，慶豐富透過新品開發、產品組合優化及供應鏈效率提升，持續強化市場競爭優勢，積極掌握市場需求變化所帶來的商機，預期可為整體營運創造加分效果。

財報 每股純益 營收

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