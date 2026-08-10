寶成7月營收月增3.2% 年減0.6%

製鞋廠寶成工業今天公布7月自結合併營收為新台幣195.63億元，較去年同期略減0.6%，較6月則成長3.2%；累計今年1至7月自結合併營收為1456.53億元，則較去年同期減少2.6%。

寶成工業說明，重要子公司裕元工業7月自結營收6.03億美元（約新台幣194.70億元），較去年同期減少9.7%，其中製鞋業務當月營收年減10%；累計今年1至7月自結營收則為45.77億美元，較去年同期減少3.2%，其中製鞋業務累計營收年減5.5%。

另外，寶成指出，由裕元工業的零售業務獨立分拆上市的寶勝國際7月自結營收為人民幣9.94億元，較去年同期營收人民幣11.54億元減少13.9%；累計今年1至7月自結營收為人民幣99.58億元，較去年同期營收人民幣103.14億元減少3.4%，反映主要營運地區消費環境仍具挑戰。

豐泰企業今天公布1至7月累計歸屬於母公司業主淨利為21.98億元，每股盈餘2.23元。

鈺齊國際今天公布7月合併營收21.44 億元，不僅攀43個月以來單月營收新高，更創歷年同期新高，7月營收較6月20.24億元增加5.93%，較去年同期大增30.87%。

鈺齊國際統計，今年1至7月累計營收110.77億元，較去年同期105.38億元增加5.11%。若依近期量產接單趨勢與產能建置規劃，今年下半年產值動能將有機會大於上半年。

關於2025年下半年股利政策，鈺齊國際董事會決議將配發每股現金股利3.10元，相關除息作業日程包括9月10日為除息交易日，9月9日為最後買進日，除息基準日為9月17日，並預計在10月15日完成現金股利發放作業。