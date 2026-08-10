佳世達法說會／全面不一樣！新總座柯淑芬領軍 半年報有3大新風貌

佳世達（2352）今年延攬柯淑芬接任總座，集團朝AI解決方案方向轉型，不到半年已有新風貌，半年報成績已展露端倪，董事長陳其宏指出「佳世達已全面的不一樣」，首先法說會更聚焦技術產品，產品開發策略也實質AI化，組織架構跟資源部署也聚焦新賽道。

AI時代，佳世達為加速轉型拋開ODM硬體製造廠角色，今年3月宣布延攬柯淑芬加入，其曾任Google Cloud台灣區總經理的背景身分，也讓市場對柯淑芬時代的佳世達轉型進展高度關注，10日佳世達舉辦半年報法說會，公布第2季度獲利較上季倍增。

陳其宏表示，柯淑芬上任後有3大改變，首先是法說會的溝通風格，回應投資人的建議，會更聚焦產品技術，半年報法說會也首度大幅增加各事業群具體產品跟技術細節的報告比重，讓外界理解佳世達的全面AI化實力。

其次，為了讓佳世達全面AI化不只是口號，公司全面強化產品策略與AI結合，將應用與軟體帶入產品與應用中，陳其宏舉例說明，過去魚探機（Fish Finder）過去只是用來探測魚群，但在柯淑芬推動導入AI後，現在的魚探機結合了大語言模型（LLM）與超音波技術，能主動辨識魚種，幫助漁夫辨識這是不是高經濟價值的魚、值不值得撒網，直接為傳統硬體創造高價值的 AI 加乘效益。

柯淑芬上任後也持續對組織與資源進行調整，陳其宏表示，網路通訊事業群的新總經理李良相(Larry)在法說會首次亮相報告，也是公司為了打入資料中心與發展矽光子等 AI 基礎建設新賽道所進行的資源安排。

柯10日率領5大事業群發表AI布局策略，也展現集團新氣象，包括網路通訊事業群 (NCG)旗下明泰跟仲琦在上半年由虧轉盈，並開始跨入1.6T氣冷及水冷交換器研發，今年8月將推出樣品給客戶測試驗收，目標年底實現小量商品化出貨，部門也正在投資矽光子產品開發，配合AI數據中心伺服器資源整合。

醫療事業群則是交出單季營收新高，達83億元，智慧方案事業群上半年營收跟獲利雙創歷史新高，佳世達也攜手其陽科技開發 L6 到 L10 的 AI 伺服器產品線並已獲訂單，預計於第4季開始小量出貨，其陽研發的高瓦晶片組2PDLCC（雙相浸沒式液冷散熱技術）解決方案，也取得首個客戶合作案。