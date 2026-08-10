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金益鼎財報／上半年營收獲利雙創同期新高 三率同步提升

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導
金益鼎公司。記者籃珮禎／攝影
金益鼎公司。記者籃珮禎／攝影

金益鼎（8390）10日公告第2季財報，單季歸屬母公司業主淨利2.2億元，季減20.01%，年增50.72%，每股純益2.29元。

金益鼎第2季合併營收16.97億元，季增2.65%，年增30.43%。毛利表現方面，第2季毛利率達25.41%，季減3.35個百分點，年增5.49個百分點；營業利益率為20.78%，季減2.84個百分點，年增6.48個百分點；純益率12.98%，季減3.68個百分點，年增1.75個百分點。

金益鼎累計上半年合併營收33.50億元，年增39.15%；歸屬母公司業主淨利4.96億元，年增88.18%，每股純益5.16元；毛利率27.06%，年增8.47個百分點；營業利益率22.18%，年增9.22個百分點；純益率14.80%，年增3.86個百分點。

金益鼎表示，上半年營收及獲利雙雙創下同期新高，三率同步提升，整體獲利能力顯著增強，成長動能主要來自AI產業相關電子廢料業務持續成長，帶動本業獲利提升，每股純益亦較去年同期大幅成長。

此外，金益鼎同步公告7月合併營收5.48億元，月減1.3%，年增75.6%；累計前七月合併營收38.98億元，年增43.31%。

金益鼎 財報 營收

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