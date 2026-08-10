巨大前7月營收年減7.4% 美利達減少13%

自行車大廠巨大機械今天公布7月合併營收新台幣57.58億元，較去年同期成長12.8%。1至7月累計合併營收349.46億元，較去年同期減少7.4%。美利達7月合併營收24.56億元，年減1%；1至7月累計合併營收148.11億元，年減13%。

美利達統計，7月台灣廠出貨2萬7133台，年減22%；7月合併出貨13萬3203台，年減3%；1至7月台灣廠累計出貨16萬2661台，年減21%；1至7月累計合併出貨68萬133台，年減0.2%。

巨大說明，7月自有品牌（OB）業務在歐洲市場持續成長，加上轉換匯率有利帶動，整體營收年增超過1成。歐洲市場受惠於新品上市帶動銷售表現，單月營收年增接近2成，其中英國及荷蘭地區表現亮眼，成長皆近3成；中國市場轉換台幣後，單月營收年增超過1成，需求維持穩健。

不過，巨大表示，美國市場持續受到暫扣令（WRO）事件影響，及伊朗戰爭影響消費者信心，導致單月營收下滑。

代工（OE）業務方面，巨大指出，7月單月營收表現較6月及去年同期雙雙成長8%，主要來自新年度車種訂單陸續出貨，顯示客戶拉貨動能穩定回溫。

巨大集團統計，第2季營運動能強勁反彈，單季營收重返成長軌道，達166.7億元，年增5.8%；稅後淨利6.3億元，年增234%；每股稅後盈餘提升至1.62元，展現出產品策略與全球布局的優化成效。上半年合併營收291.9億元，稅後淨利4.35億元，每股稅後盈餘1.11元。