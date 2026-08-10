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聖暉營運喜豐收 上半年EPS達23.73元

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
聖暉董事長梁進利。聯合報系資料照
聖暉董事長梁進利。聯合報系資料照

無塵室整合工程大廠聖暉*（5536）今日公布2026年第2季財報，單季合併營收達133.8億元，季增15％、年增23％，改寫歷史單季新高；營業利益21.3億元，年增36％；歸屬母公司業主純益13.6億元，年增58％，每股純益(EPS)達10.97元，寫歷史同期新高。累計2026年上半年合併營收達249.8億元，年增28％，歸屬母公司業主純益29.4億元，年增96％；每股純益(EPS)達23.73元。

聖暉*表示，受惠半導體、高科技電子及AI供應鏈等客戶專案工程認列暢旺，反映集團在各項專案管理、跨區域資源調度與精實管理能力效益持續發揮，帶動第二季及上半年營運動能強勁，尤其上半年獲利表現已接近去年全年水準。

聖暉*指出，集團持續強化廠務專案工程管理，精實供應鏈採購策略、擴增工程專業團隊規模與調度彈性等，以有效滿足客戶對專案交期及工程品質的高度要求，並同步帶動員工人均產值顯著提升。在成本控管與資源配置雙重奏效下，第二季毛利率達21％，年增2個百分點，營業利益率達16％，年增2個百分點，顯示集團在整體營運規模持續放大的同時，專案執行品質與獲利效率亦同步精進。

隨著AI應用快速擴張，進一步帶動晶圓製造、先進封裝、電子零組件及雲端運算供應鏈客戶加速擴建與推動產線升級，挹注目前在建工程案量仍持續創新高。2026年7月合併營收達38.9億元，年增3％，續創歷年同期新高，累計2026年1至7月合併營收達288.7億元，年增24％，同步刷新歷年同期新高表現。 聖暉*持續完善跨區域專案管理、工程人力調度、供應鏈管理及數位化管理工具，進一步提升大型專案執行效率，並強化各項專案品質與交期掌握，持續提升跨國專案承攬與執行能力，創造整體營運保持良好成長態勢。

展望2026年第三季，聖暉*持正向積極樂觀看法。集團看好AI、半導體、電子零組件、PCB、記憶體產業投資動能延續，加上全球化產能重新配置及供應鏈區域化趨勢升溫，憑藉集團多區域、多產業與多工種策略布局優勢下，目前整體接單表現已創下新高水準。隨著下半年於美國、日本等關鍵市場布局積極展開，加上既有亞洲市場持續深化，聖暉*將進一步發揮跨區域工程整合與大型專案執行優勢，擴大海外市場布局與營運規模，為未來營運成長開啟新篇章。

聖暉 EPS 營收

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