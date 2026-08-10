鈺祥上半年EPS 2.14元 年增435%

先進製程微汙染防治（AMC）濾網龍頭鈺祥企業（7909），今（10）日舉行董事會並公布2026年上半年財務報告與7月份營收成果。受惠於全球晶圓代工龍頭客戶先進製程產能持續擴張，鈺祥上半年歸屬母公司稅後純益攀升至1.51億元，每股純益（EPS）達2.14元，年增幅高達435%。同時，7月份合併營收達3.05億元，實現連續三個月締造單月歷史新高的佳績。

鈺祥2026年上半年合併營收達11.64億元，較去年同期成長53.1%。儘管面臨原物料價格波動挑戰，毛利率仍維持37.8%；經營團隊透過精準的成本與費用控管，推升營業利益達1.55億元，年增43.7%，帶動歸屬母公司稅後純益1.51億元，年增441.4%，稅後每股盈餘達到新台幣 2.14元，年增435%。此外，受惠先進製程一次性濾網需求持續升溫，鈺祥7月份合併營收達3.05億元，月增23.40%，年增63.55%，實現連續三個月締造單月歷史新高的佳績。

鈺祥經營團隊指出，半導體晶圓代工龍頭持續建置先進製程新廠區，在「濾網摩爾定律」帶動下，製程節點微縮使空氣潔淨度與微污染控制的精密度要求呈倍數成長。隨著新建廠區陸續進入裝機與預量產階段，前期所需的高階一次性濾網出貨持續暢旺。而當廠區營運滿一年內，客戶為達成永續減碳與零廢棄目標，將陸續導入再生型化學濾網。鈺祥具備一次性與再生型雙產品線的完整佈局，精準對接晶圓廠生命週期，成為推升營收與獲利成長的關鍵引擎。

展望 2026 年下半年，鈺祥經營層對營運前景維持高度樂觀。除了新建先進製程晶圓廠的穩健拉貨外，隨著大客戶先進封裝產能加速擴充，封裝端對微污染防治的要求已逐步向先進製程規格靠攏，進一步催化高階濾網的升級與替換需求。此外，公司首創之「潔淨空氣訂閱制（CaaS, Clean Air as a Service）」訂單將於下半年起加速轉換為實質營收，預期高毛利的再生型濾網單月貢獻將持續攀升。