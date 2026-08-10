信紘科Q2 EPS 4.06元 寫歷年同期新高 年增18.7％

信紘科（6667）受惠於全球半導體廠、記憶體廠、AI資料中心加速擴產與先進製程/封裝建廠需求強勁，第2季歸屬母公司稅後純益為2億元，每股純益（EPS）4.06元，年增率分別為26.7％、18.7％；累計2026年上半年營收達32.19億元、年增7.4％，營業毛利達7.49億元，年增16％；歸屬母公司稅後純益為3.79億元，每股純益7.7元，年增率分別為21.4％、13.9％，第2季、上半年獲利齊步續創歷史同期新高。

信紘科今日也同步公布7月合併營收達4.52億元，年減21.6％；累計前七月合併營收突破36.7億元，較去年同期成長2.8％。

信紘科表示，目前在手訂單涵蓋國際晶圓代工龍頭、記憶體指標客戶等多項廠務系統建置及二次配工程專案，相關工程施作與設備出貨均依既定進度穩健推進。近年來，信紘科持續推動營運模式升級，透過掌握關鍵客戶於不同區域與廠區的建廠需求，提供具彈性的產品與工程服務組合，並整合集團跨事業體的專業能力，服務範圍已由單一廠務系統及工程工種，逐步擴展至大型工程統包、跨工種整合及海外專案執行。隨著接案範圍、專案規模及承攬層級提升，公司營收來源與事業組合更趨多元，有助於持續優化營收結構與獲利組合，強化中長期成長基礎。

展望2026年下半年，信紘科對整體營運維持審慎樂觀看法。公司將以既有廠務工程與二次配業務為基礎，持續擴大機電空調事業接案規模並推進在建工程，逐步提高相關業務對集團營收的貢獻；同時深化大型工程統包、跨工種整合及海外專案執行能力，並投入以循環經濟與零廢處理為核心的綠色製造事業，擴大高附加價值標準化解決方案布局。隨著接案層級提升及多元事業動能逐步成形，信紘科中長期成長基礎可望進一步強化，展現公司營運轉型成果及未來成長動能。