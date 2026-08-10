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3C新品、暑假需求挹注 電商雙雄7月營收齊成長

中央社／ 台北10日電

電商雙雄7月營收皆成長，富邦媒momo營收為新台幣85.5億元，年增5.2%，創同期新高；PChome網家營收29.74億元，年增3.03%。兩家公司皆受惠於AI應用、遊戲主機及摺疊手機等3C商品買氣，暑假旅遊與娛樂需求也挹注營運。

富邦媒前7月累計營收約622.4億元，年增2.77%，創同期新高。

momo表示，7月受惠暑假娛樂需求及下半年3C新品陸續上市，相關品類業績較去年同期呈現雙位數成長；momo同步深化物流與商品布局，主要都會區快速到貨當日配達率逾9成，自有品牌mo select業績達去年同期逾2.2倍，並持續強化商品差異化與快速履約兩大平台成長動能。

momo指出，台灣任天堂宣布新一代遊戲主機將調整售價，也帶動部分消費者提前採購，推升遊戲主機、遊戲片及周邊配件買氣。

網家前7月累計營收219.27億元，年增8.36%。網家指出，7月營收成長主要受惠3C商品需求延續，其中AI應用需求推升消費者對高效能設備的採購需求，帶動主機、記憶體與自組電腦零組件等品類買氣維持成長；蘋果系列商品受價格調整帶動採購需求，三星摺疊手機展開預購，也挹注智慧型手機銷售。

另外，網家表示，適逢暑假旅遊旺季，運動鞋、行李箱包等時尚及旅遊商品買氣成長，國際足球賽事帶動觀賽需求，也促使消費者升級居家視聽設備，推升電視相關品類銷售，金融科技部門營運持續成長，同樣挹注7月營收。

暑假 營收 電商

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