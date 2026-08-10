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晶華上半年 EPS 8.62元

經濟日報／ 記者嚴雅芳黃淑惠／台北報導
晶華。聯合報系資料照
晶華。聯合報系資料照

晶華（2707）昨（10）日召開董事會，通過上半年財務報表，營收36.11億元，較去年同期增加5.11%，稅後純益10.99億元，年增53.9%，每股純益（EPS）8.62元。其中，第2季稅後純益3.69億元，年增18.6%，單季每股純益2.89元。

晶華表示，上半年獲利成長主要受惠於出售子公司Regent Hospitality Worldwide, Inc. 13%股權予IHG，認列稅後處分利益2.62億元，若排除該筆一次性處分利益，稅後淨利仍較去年同期成長19.29%。集團旗下品牌整體表現穩健，其中台北晶華客房及餐飲獲利同步提升，麗晶精品營收及獲利亦呈現雙位數成長。

此外，受惠暑期家庭聚餐、國旅出遊及麗晶精品夏季購物檔期帶動消費需求，集團7月營收達5.25億元，較去年同期增加0.32億元、年增6.40%。累計前七月營收達41.35億元，較去年同期39.28億元增加2.07億元、年增5.27%，創同期新高。

晶華表示，下半年度仍有許多可以有效增長營運動能的商機，除了中秋與教師節連假、國慶雙十假期，光復節與行憲紀念日連假也可望帶動國旅住房業績。

另外，年底的耶誕節與企業尾牙聚餐需求、更將為飯店的餐飲業績注入向上推升的動能。麗晶精品9月份也將展開年度業績高峰黃金周檔期，預計消費人次與金額都會上揚。

隨著中秋送禮商機提前升溫，台北晶華酒店提前三個月啟動企業採購專案，自端午節檔期即陸續拜訪企業客戶，透過客製化報價、專人服務及彈性商品組合積極爭取福委會與企業大單，同時以更多元的價格帶拓展中小型企業與社區型團購市場，目前接單進度符合預期。

9月開始則會進入個人自用與送禮的銷售高峰，在推出全新禮盒包裝設計以及零售通路再次擴展前提下，預估業績可較去年成長11%。

晶華 EPS 營收

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