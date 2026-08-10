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晟田上半年 EPS 1.95元 年增強彈逾38倍

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

晟田（4541）受惠航太產業復甦及半導體設備需求成長，昨（10）日公布第2季獲利0.86億元，每股純益（EPS）1.27元，相較去年同期由虧轉盈，並創單季新高。在航太和半導體訂單均成長挹注下，晟田今年營運持續向下一個高點邁進。

晟田今年累計上半年稅後純益達1.32億元，較去年同期332.8萬元暴增約38.7倍（年增約3,866%），EPS由0.05元大幅躍升至1.95元。

晟田表示，觀察上半年營運情況，主要受益波音、空巴和GE等在手訂單維持高檔，終端需求具支撐，隨著供應鏈狀況改善，帶動航太零組件拉貨動能；而在半導體方面，則在AI 浪潮下，客戶持續擴大資本支出，挹注出貨表現。

以第2季來看，單季營收5.49億元、年增34.9%，稅後純益達0.86億元，相較去年同期的虧損0.39億元，由虧轉盈，獲利創單季新高，每股純益（EPS）1.27元。累計今年上半年稅後純益達1.32億元，EPS1.95元。

展望下半年，晟田指出，今年在半導體、航太訂單均成長挹注下，公司訂下全年營運目標，將可望達標。以7月營收為例，單月為1.94億元，比去年同期的1.4億元，成長39.2%；累計今年前七月營收11.95億元，年增34.2%。

在此同時，法人指出，晟田近期正啟動擴產計畫，規畫不只配合航太客戶需求，也納入半導體設備訂單的生產安排。依照現有規畫，半導體相關產能若進一步滿載，增幅約可達五成。除了提高可使用產能，晟田也同步調整產品組合，將資源配置在航太零件與半導體設備零組件等需求較強項目上。

作為飛機體結構與複合材料供應商，晟田也被視為無人機概念股。過去無人機只是偵察工具，如今已成為可大量消耗、快速部署、低成本高殺傷力的新型戰略武器，全球軍備競賽正全面轉向無人機時代。

航太 半導體 GE

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