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華航、星宇7月營收創高
暑期旅遊旺季發威，加上AI伺服器、半導體等高科技貨源持續挹注，華航（2610）、長榮航空、星宇航空及台灣虎航7月營收同步繳出亮眼成績，華航、星宇單月營收創下歷史新高紀錄，長榮航為歷史次高、虎航則為同期新高。
華航7月合併營收222.35億元，改寫歷史新高紀錄，年增25.34%；其中，客運收入126.35億元，年增18.63%，貨運收入75.89億元，年增34.72%。受惠暑期旅運需求熱絡以及貨運市場穩健成長。
長榮航空7月客運營收達140.65億元，創歷年同期新高，年增率為17.52%，貨運營收達60.34億元，年增率為32.76%。長榮航7月合併營收達224.54億元，改寫歷史次高紀錄，年增率為21.42%；累計前七個月客運營收達951.6億元，累計合併營收達1,507.39億元，改寫歷年同期新高紀錄。
星宇航空7月營收為57.28億元，為單月歷史新高紀錄，年增42.89%，累計前七個月營收為342.81億元，年增率31.9%。首條歐洲航線「台北-布拉格」8月1日已經啟航，正式插旗歐洲，將進一步推升8月營收；星宇航空全球航網，第二個歐洲航點-巴塞隆納將於近期開賣，持續拓展歐洲布局，串聯更多世界城市。
台灣虎航7月營收17.7億元，寫下同期新高紀錄，年增27%；累計前七個月班次數較去年同期增加12%，累計平均載客率達91%新高，累計營收為120.95億元，為同期新高，年增率23%，樂觀看待今年客運需求持續暢旺至年底。
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