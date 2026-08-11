新普第2季 EPS 9.06元

電池模組龍頭新普（6121）昨（10）日公布今年上半年財報，IT本業穩健成長加上子公司AES-KY貢獻持續擴大下，帶動新普第2季毛利率、營益率雙雙成長，單季稅後純益來到16.75億元，季增32.5%、年增60.3%，每股純益為9.06元。

新普第2季營收209.17億元，季增13.3%、年增6.6%；毛利率18.3%，季增0.35個百分點、年增4.08個百分點；營益率11.88%，季增0.83個百分點、年增3.9個百分點。新普上半年營收393.86億元，年增3.6%；毛利率18.13%，年增3.13個百分點；營益率11.49%，年增2.8個百分點；稅後純益29.39億元，年增18.7%，每股純益15.89元。上半年毛利率成長，主要受惠於子公司AES業績貢獻擴大。

展望下半年，法人指出，新普非IT業務將持續成長，AES AI伺服器BBU業務將持續放量，對新普業績貢獻擴大。至於IT業務部分，過往下半年都是傳統旺季，惟今年有兩大變數。其一是蘋果將推出折疊iPhone，價格偏高恐影響銷量。其次則為筆電應用，由於新普筆電客戶部分於第2季提前拉貨，新普筆電業務本季是否能維持過往需求，仍需觀察。