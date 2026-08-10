寶雅一拆十 首日股價漲停

寶雅（5904）昨（10）日公告7月營收24.72億元，較去年同期成長19.2%，創下單月歷史新高；累計前七月營收164.99億元，較去年同期成長14.5%。截至7月底，全台門市數達485家，今年以來淨增加15家門市。

寶雅昨日完成股票面額由每股10元變更為1元後恢復上櫃買賣，新股參考價調整為72元。恢復交易首日即吸引市場買盤湧入，開盤直接跳空攻上79.2元漲停價，終場以漲停作收，上漲7.2元，成交量5,552張，委買高掛逾2萬張。

寶雅表示，7月營收表現亮眼受惠於公司持續依既定營運策略推進展店，並透過商品組合調整、新品導入及會員經營等方式，持續優化門市營運與消費體驗。

在商品策略方面，寶雅持續關注市場趨勢及消費需求變化，除了強化核心品類及差異化商品布局，也持續發展自有品牌。

自有品牌的布局主要是希望透過對消費需求的掌握，提供兼具品質、實用性及價格競爭力的商品選擇，進一步豐富整體商品組合。

展店方面，將持續依據各區域市場、商圈條件及消費需求進行綜合評估，按照既定規畫穩健推進展店及店型布局。

寶雅表示，截至7月底全台共有485家門市，將持續依據各區域市場、商圈條件及消費需求進行綜合評估，按照既定規畫穩健推進展店及店型布局。

寶雅日前公布第2季財報，單季稅後純益8.6億元，年增46%，每股純益（EPS）8.15元；累計上半年稅後純益18.5億元，年增34.7%，EPS達17.45元，單季及上半年獲利雙創同期新高。