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竹陞上半年 EPS 13.31元 同期新高

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

半導體智慧化系統整合廠竹陞科技（6739）董事會昨（10）日通過今年第2季財報，累計上半年合併營收6.44億元，年增96.6%；毛利率67.51%，年增3.87個百分點；稅後純益3.11億元，年增133.7%；每股純益（EPS）13.31元，賺逾一個股本，且四項數字均創同期新高。

竹陞科技第2季合併營收3.6億元，季增26.5%，年增100.2%；毛利率66.82%，季減1.56個百分點，年增4.37個百分點；稅後純益1.76億元，季增30.9%，年增150.6%；EPS 7.55元。營收、純益及EPS均創單季新高。竹陞昨股價漲46元，收1,050元，重返千金股行列。

竹陞受惠於半導體客戶產線升級需求大爆發，7月合併營收1.38億元，月增6.8%，連續26個月營收正成長且續創新高，年增99.5%。

竹陞科技近年來積極投入研發，致力於將代理人工智慧（Agentic AI）與實體人工智慧（Physical AI）整合至其產品生態系中，提供客戶客製化AI智慧軟硬整合解決方案。

半導體 營收 毛利率

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