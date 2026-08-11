聽新聞
0:00 / 0:00
竹陞上半年 EPS 13.31元 同期新高
半導體智慧化系統整合廠竹陞科技（6739）董事會昨（10）日通過今年第2季財報，累計上半年合併營收6.44億元，年增96.6%；毛利率67.51%，年增3.87個百分點；稅後純益3.11億元，年增133.7%；每股純益（EPS）13.31元，賺逾一個股本，且四項數字均創同期新高。
竹陞科技第2季合併營收3.6億元，季增26.5%，年增100.2%；毛利率66.82%，季減1.56個百分點，年增4.37個百分點；稅後純益1.76億元，季增30.9%，年增150.6%；EPS 7.55元。營收、純益及EPS均創單季新高。竹陞昨股價漲46元，收1,050元，重返千金股行列。
竹陞受惠於半導體客戶產線升級需求大爆發，7月合併營收1.38億元，月增6.8%，連續26個月營收正成長且續創新高，年增99.5%。
竹陞科技近年來積極投入研發，致力於將代理人工智慧（Agentic AI）與實體人工智慧（Physical AI）整合至其產品生態系中，提供客戶客製化AI智慧軟硬整合解決方案。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。