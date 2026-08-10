巨大7月合併營收年增12% 桂盟增27%

自行車產業需求回升趨勢明顯，巨大（9921）連三個月營收年成長，7月合併營收57.58億元，年增12.8%；累計前七個月累計合併營收349.4億元，仍年減7.4%。桂盟7月營收4.9億元，年增27.1%，累計營收32.4億元，年增10.8%。

美利達7月營收24.57億元，雖年減1.08%，但衰退幅度已大幅收斂；前七月營收148.11億元，年減13.2%。

從第2季開始，巨大隨著新車上市效益逐步發酵及市場需求穩健回升，營運動能強勁反彈，單季營收重返成長軌道， 第2季單季稅後純益約6.3億元，年增幅度達234%，單季每股純益（EPS）1.62元。

巨大指出，對巨大而言庫存問題已經解決了，從5月以來營收連續較去年同期成長，是好的徵兆。