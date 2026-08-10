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揚秦7月營收年增20% 八方雲集7月合併營收年增10%

經濟日報／ 記者嚴雅芳黃淑惠／台北報導

餐飲股昨（10）日多家業者7月營收同步報喜。揚秦（2755）、全家餐飲同步改寫單月歷史新高紀錄，八方雲集創上市以來單月次高，豆府也寫下歷年同期新高，反映暑假出遊、家庭聚餐及高溫消暑商機全面引爆，加上展店效益等帶動族群營運動能升溫。

揚秦公告7月營收3.11億元，年增20.25%，創單月歷史新高紀錄，累計前七月營收20.18億元，較去年同期增加19.25%，同創歷史新高紀錄。

全家餐飲7月合併營收2.61億元，年增9.39%，創單月歷史新高，累計前七月營收17.29億元，年增12.08%，續創同期新高。

八方雲集7月合併營收8.06億元，月增4.46%，年增10.39%，刷新歷年同期新高，也寫下集團上市以來歷史次高紀錄；累計前七月合併營收達54.02億元，年成長7.72%，改寫同期新高。

豆府7月營收3.63億元，年增率為4.11%，創同期新高；前七月合併營收為25.54億元，年增率10.63%，亦為同期新高紀錄。

八方雲集 營收 暑假

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