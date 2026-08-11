聽新聞
0:00 / 0:00

竑騰、萬潤上半年好賺 每股純益各達13.85元、11.9元

經濟日報／ 記者朱子呈／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

設備廠萬潤（6187）、竑騰（7751）昨（10）日公布第2季財報，萬潤單季獲利季增逾1.5倍，每股純益8.53元，一季賺贏過去兩季總和，改寫單季新猷，上半年大賺逾一個股本，每股純益11.9元。竑騰單季每股純益6.85元，為同期最佳，上半年每股純益13.85元。

萬潤結算，第2季毛利率54.8%，季增3個百分點，年增2.9個百分點；營益率33.3%，季增10.1個百分點、年增2.9個百分點；歸屬母公司稅後純益8.27億元，季增154.8%，年增107%，每股純益8.53元，優於首季的3.37元及去年同期的4.16元，獲利、每股純益同寫單季歷史新高。

萬潤上半年毛利率53.7%，年減2.1個百分點；營益率29.5%，年減2.4個百分點；歸屬母公司稅後純益11.51億元，年增55.1%，每股純益11.9元，為同期最佳。

竑騰方面，公司結算第2季毛利率48.6%，季減7.1個百分點，年減2個百分點；營益率31.8%，季減4.3個百分點，年減0.6個百分點；歸屬母公司稅後純益1.84億元，季減2.2%，年增85.2%，每股純益6.85元，低於首季的7元，但優於去年同期4.07元，為同期新高。

竑騰上半年毛利率51.9%，年減2.2個百分點；營益率33.8%，年增1個百分點；歸屬母公司稅後純益為3.72億元，年增88.6%，每股純益13.85元，為歷年同期最佳。

展望後市，法人指出，AI與高效能運算需求帶動晶片成長，推升CoWoS等先進封裝投資，助益萬潤與竑騰出貨。

萬潤除了既有點膠、貼合、自動化及散熱設備之外，布局延伸至SoIC、CoPoS、共同封裝光學（CPO）及面板級封裝，部分新設備已送交客戶驗證。竑騰切入新一代AI晶片均熱片貼合製程，設備涵蓋點膠、植片、壓合及自動光學檢測（AOI），在手訂單能見度看至明年。

萬潤 每股純益 財報

延伸閱讀

竑騰財報／第2季獲利年增逾八成 上半年 EPS 13.85元 賺逾一個股本

萬潤財報／第2季獲利翻倍創高 單季賺贏前兩季總和、EPS 8.5元

汎銓財報／第2季轉盈賺1,860萬元 矽光子設備洽談3至4家合作夥伴

事欣科上半年EPS 5.45元

相關新聞

竑騰、萬潤上半年好賺 每股純益各達13.85元、11.9元

設備廠萬潤（6187）、竑騰昨（10）日公布第2季財報，萬潤單季獲利季增逾1.5倍，每股純益8.53元，一季賺贏過去兩季總和，改寫單季新猷，上半年大賺逾一個股本，每股純益11.9元。竑騰單季每股純益6.85元，為同期最佳，上半年每股純益13.85元。

鈊象7月每股稅前盈餘5.23元

遊戲股王鈊象昨（10）日公告7月稅前盈餘14.73億元，每股稅前盈餘5.23元，創單月歷史新高。

根基攜日商 攻預鑄材料

上半年每股純益高達8.89元的根基營造（2546）昨（10）日與日本預鑄巨擘東方白石株式會社正式簽訂合資協議，雙方強強聯手、共同成立「冠和精密預鑄材料」，計畫將在彰化分三期建廠、共六條產線，目標2030年年產量衝4.5萬立方米。

竹陞上半年 EPS 13.31元 同期新高

半導體智慧化系統整合廠竹陞科技（6739）董事會昨（10）日通過今年第2季財報，累計上半年合併營收6.44億元，年增96.6%；毛利率67.51%，年增3.87個百分點；稅後純益3.11億元，年增133.7%；每股純益（EPS）13.31元，賺逾一個股本，且四項數字均創同期新高。

新普第2季 EPS 9.06元

電池模組龍頭新普（6121）昨（10）日公布今年上半年財報，IT本業穩健成長加上子公司AES-KY貢獻持續擴大下，帶動新普第2季毛利率、營益率雙雙成長，單季稅後純益來到16.75億元，季增32.5%、年增60.3%，每股純益為9.06元。

東科：第3季起營運將回溫

全球最大影音揚聲器系統ODM製造商東科-KY（5225）昨（10）日召開法說會，受到零組件漲價、缺料等因素影響，上半年每股純益僅1.92元，較去年同期5.52元大幅衰退；執行董事張東益指出，最壞情況已過，本季起營運將開始回溫。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。