竑騰、萬潤上半年好賺 每股純益各達13.85元、11.9元

設備廠萬潤（6187）、竑騰（7751）昨（10）日公布第2季財報，萬潤單季獲利季增逾1.5倍，每股純益8.53元，一季賺贏過去兩季總和，改寫單季新猷，上半年大賺逾一個股本，每股純益11.9元。竑騰單季每股純益6.85元，為同期最佳，上半年每股純益13.85元。

萬潤結算，第2季毛利率54.8%，季增3個百分點，年增2.9個百分點；營益率33.3%，季增10.1個百分點、年增2.9個百分點；歸屬母公司稅後純益8.27億元，季增154.8%，年增107%，每股純益8.53元，優於首季的3.37元及去年同期的4.16元，獲利、每股純益同寫單季歷史新高。

萬潤上半年毛利率53.7%，年減2.1個百分點；營益率29.5%，年減2.4個百分點；歸屬母公司稅後純益11.51億元，年增55.1%，每股純益11.9元，為同期最佳。

竑騰方面，公司結算第2季毛利率48.6%，季減7.1個百分點，年減2個百分點；營益率31.8%，季減4.3個百分點，年減0.6個百分點；歸屬母公司稅後純益1.84億元，季減2.2%，年增85.2%，每股純益6.85元，低於首季的7元，但優於去年同期4.07元，為同期新高。

竑騰上半年毛利率51.9%，年減2.2個百分點；營益率33.8%，年增1個百分點；歸屬母公司稅後純益為3.72億元，年增88.6%，每股純益13.85元，為歷年同期最佳。

展望後市，法人指出，AI與高效能運算需求帶動晶片成長，推升CoWoS等先進封裝投資，助益萬潤與竑騰出貨。

萬潤除了既有點膠、貼合、自動化及散熱設備之外，布局延伸至SoIC、CoPoS、共同封裝光學（CPO）及面板級封裝，部分新設備已送交客戶驗證。竑騰切入新一代AI晶片均熱片貼合製程，設備涵蓋點膠、植片、壓合及自動光學檢測（AOI），在手訂單能見度看至明年。