中鋼7月合併營收年增21% 動能向上

中鋼（2002）7月營收明顯回升，單月合併營收297億元，年增21%；今年前七月累計營收1,977億元、年增2.6%。在國際鋼市仍處於整理階段之際，中鋼營收逆勢轉強，顯示出貨及產品組合改善，下半年值得期待。

法人認為，鋼鐵業景氣自谷底復甦通常會先反映在出貨量及營收，再逐步傳導至產品價差及獲利，中鋼7月營收明顯增長，顯示前期接單與出貨動能已有改善。

近期國際鋼鐵市場雖然仍有淡季壓力，但原料及鋼價已出現築底跡象。中國大陸鋼鐵產業持續面臨供給調整壓力，有助降低低價鋼材大量出口對亞洲市場造成的壓力。

豐興廢鋼、鋼筋與型鋼連續三周全面平盤，反映國際廢鋼價格近期進入橫向整理，國內電爐廠在需求偏弱與成本支撐的拉鋸下，加上營建市場需求尚未明顯回升，短期鋼筋行情盤整為主。