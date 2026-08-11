東科：第3季起營運將回溫

全球最大影音揚聲器系統ODM製造商東科-KY（5225）昨（10）日召開法說會，受到零組件漲價、缺料等因素影響，上半年每股純益僅1.92元，較去年同期5.52元大幅衰退；執行董事張東益指出，最壞情況已過，本季起營運將開始回溫。

東科日前已公布財報，第2季每股純益僅0.38元，較今年首季每股純益1.54元、去年同期3.02元雙雙衰退。對此，張東益表示，今年獲利不佳主要是有遷廠費用需認列，加上包括記憶體、PCB等零組件大幅上漲且缺料，致使成本大幅提升，影響獲利表現。

展望未來，張東益強調，已積極鞏固料源，加上第3季是傳統旺季，預料營運表現將開始回溫，最壞情況已過去，第4季估計會比往年同期好，下半年也會優於上半年，全年營運雖然無法比去年好，但會努力追趕。