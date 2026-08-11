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鈺齊、來億、中傑 7月營收雙增

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

製鞋產業景氣回溫，包括鈺齊-KY（9802）、來億-KY及中傑-KY三家製鞋大廠，7月營收都呈現年月雙增走勢，全球製鞋龍頭寶成7月營收雖較去年同期略減0.6%，但與上月比較成長3.2%。法人說，品牌客戶下單逐步回穩，下半年營運可望優於上半年。

戶外功能鞋製造大廠鈺齊昨（10）日公布7月合併營收21.44億元，月增5.9%、年增30.8%，不但是43個月以來單月營收新高，更創歷年同期新高；累計前七月合併營收110.77億元、年增5.1%。

鈺齊表示，若依近期量產接單趨勢與產能建置規劃來看，今年全年總產值較去年正向增長的展望不變，下半年產值動能將有機會大於上半年。

對於2025年下半年股利政策，董事會決議配發每股3.1元現金股利，除息交易日訂為9月10日，除息基準日為9月17日，預計在10月15日完成發放。

來億7月合併營收30.87億元，月增2.8%、年增8.1%，回到年月雙增走勢；累計前七月合併營收209.88億元、年減12%。中傑7月合併營收18.69億元，月增3.9%、年增3.3%；累計前七月合併營收123.17億元、年減6.2%。

來億第2季合併營收108.24億元，季增52.9%、年減4.2%，第2季受惠新鞋款出貨，推動營運回升，法人估，隨產能利用率回升，下半年營運可望優於上半年。

全球製鞋龍頭寶成年7月合併營收195.63億元，月增3.2%、年減0.6%；累計前七月合併營收1,456.53億元、年減2.6%，年減幅持續收斂。寶成重要子公司裕元工業7月自結營收為6.03億美元（折合約新台幣194.70億元），較去年同期減少9.7%，其中製鞋業務當月營收年減10%；累計前七月營收為45.77億美元，較去年同期減少3.2%，其中製鞋業務累計營收年減5.5%。

營收 鈺齊 寶成

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