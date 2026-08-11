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和碩7月合併營收月減5.7% 華碩7月業績月減21.1%

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

和碩（4938）昨（10）日公布7月合併營收860.15億元，月減5.78%，年增11.56%；前七月合併營收6,045.68億元，年減1.99%。展望後市，隨著蘋果新iPhone 9月上市，法人預估，在新品加持下，和碩第3季業績將優於第2季。

和碩統計，7月筆電出貨40萬台，低於6月的65萬台；不過，AI伺服器業務維持強勁增長動能，7月表現較去年同期倍增。和碩將於明（12）日舉行法說會，公布上半年財報與後市展望。

華碩經歷6月集團營收創新高紀錄之後，7月業績回檔，降至841.31億元，月減21.17%，但年增53.33%，仍為同期新高；前七月集團營收5,502.33億元，年增40.88%。

和碩 華碩 營收

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