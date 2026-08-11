聽新聞
0:00 / 0:00
雍智第2季每股賺6.01元
半導體測試介面廠雍智（6683）昨（10）日公布第2季稅後純益1.64億元，雖季減3.4%，仍是歷年最旺的第2季，並較去年同期暴增近四倍，每股純益6.01元；上半年稅後純益3.33億元，年增146.9%，每股純益12.24元，已達去年全年每股純益15.42元約八成。
雍智結算，第2季毛利率50.8%，季增2個百分點，年增7.5個百分點；營益率30.4%，季增3.1個百分點、年增3.9個百分點。上半年毛利率49.8%，年增5.2個百分點；營益率28.8%，年增3.9個百分點。
展望後市，雍智持續切入AI相關高階測試市場，ASIC新專案預計下半年開始貢獻，明年進一步放量；公司今年規劃將整體產能提高至少五成，鎖定高階探針卡製程及產線優化。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。