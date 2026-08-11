熙特爾上半年 EPS 5.8元

太陽能系統儲能大廠熙特爾（7740）昨（10）日公告上半年每股純益5.8元，不僅較去年同期每股純益3.44元大幅成長，並超越去年全年獲利，獲利表現亮眼。熙特爾指出，下半年起將啟動海外布局，積極瞄準美國、澳洲市場，衝刺營運。

熙特爾受惠大型案場工程持續推進，以及電池模組出貨逐步發力，上半年合併營收72.74億元，創歷史新高，年增逾15倍；稅後純益3.48億元，年增231.4%，每股純益5.8元，營收、獲利皆繳出亮眼成績。

熙特爾前七月營收近82億元，是去年全年營收42.21億元將近翻倍，大幅跳躍呈爆發式成長。

熙特爾昨日董事會亦通過辦理國內第一次無擔保轉換公司債（CB），藉此籌措銀彈擴大營運規模。熙特爾指出，因應AI能源基礎設施及全球業務拓展蓄積動能，董事會擬規劃辦理國內第一次無擔保轉換公司債，募集資金將依相關法令及申報內容，用於充實營運資金及償還銀行借款，進一步優化公司資本結構並提升中長期營運彈性。

繼今年上半年成功取得美國首筆訂單、插旗北美市場後，熙特爾也將進軍澳洲市場，為公司海外布局的「大航海時代」再開新航線。