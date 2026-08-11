聽新聞
0:00 / 0:00
力積電7月合併營收攀四年高點
晶圓代工廠力積電（6770）昨（10）日公告7月合併營收66.69億元，攀上48個月來新高，反映終端需求持續升溫與漲價效應，月增3.01%，年增70.54%；前七月合併營收375.31億元，年增42.68%。
展望後市，力積電看好，在漲價效益持續發威帶動下，8月起業績將進一步升溫，依目前掌握訂單與出貨狀況，今年營收將逐季成長，下半年每一季營收季增率都可望達雙位數百分比，全年營運維持向上趨勢。
談到市況發展，力積電認為，儘管市場近期雜音相當多，包括全球股市震盪、AI投資變現疑慮等外部因素，但從公司實際接觸客戶情況來看，需求並未受到影響，代工價格持續調漲，供給吃緊及缺貨狀況也沒有明顯變化，對下半年營運展望並未改變。
綜觀集團方向，力積電總經理朱憲國先前指出，公司不只承接晶圓製造及先進封裝代工業務，也將延伸至重要元件與相關技術服務，藉此提高產品附加價值，擴大公司在AI及先進封裝供應鏈中的角色。
他強調，力積電推動轉型主要是降低對傳統成熟製程代工的依賴，避開一般晶圓代工市場的紅海競爭，以及中國大陸同業持續擴產所帶來的價格壓力。
力積電同時具備邏輯與記憶體製造能力，也有國際合作及相關技術資產，未來透過晶圓製造、記憶體、AI應用與先進封裝業務的整合，相關綜效將逐步浮現。
力積電現階段的業務架構維持三根支柱，第一是記憶體代工，涵蓋DRAM與Flash；第二是十幾年前加入的邏輯代工；第三則是這幾年發展出AI封裝相關，當前的成果看起來很不錯。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。