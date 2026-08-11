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力積電7月合併營收攀四年高點

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導
力積電。 聯合報系資料照
力積電。 聯合報系資料照

晶圓代工廠力積電（6770）昨（10）日公告7月合併營收66.69億元，攀上48個月來新高，反映終端需求持續升溫與漲價效應，月增3.01%，年增70.54%；前七月合併營收375.31億元，年增42.68%。

展望後市，力積電看好，在漲價效益持續發威帶動下，8月起業績將進一步升溫，依目前掌握訂單與出貨狀況，今年營收將逐季成長，下半年每一季營收季增率都可望達雙位數百分比，全年營運維持向上趨勢。

談到市況發展，力積電認為，儘管市場近期雜音相當多，包括全球股市震盪、AI投資變現疑慮等外部因素，但從公司實際接觸客戶情況來看，需求並未受到影響，代工價格持續調漲，供給吃緊及缺貨狀況也沒有明顯變化，對下半年營運展望並未改變。

綜觀集團方向，力積電總經理朱憲國先前指出，公司不只承接晶圓製造及先進封裝代工業務，也將延伸至重要元件與相關技術服務，藉此提高產品附加價值，擴大公司在AI及先進封裝供應鏈中的角色。

他強調，力積電推動轉型主要是降低對傳統成熟製程代工的依賴，避開一般晶圓代工市場的紅海競爭，以及中國大陸同業持續擴產所帶來的價格壓力。

力積電同時具備邏輯與記憶體製造能力，也有國際合作及相關技術資產，未來透過晶圓製造、記憶體、AI應用與先進封裝業務的整合，相關綜效將逐步浮現。

力積電現階段的業務架構維持三根支柱，第一是記憶體代工，涵蓋DRAM與Flash；第二是十幾年前加入的邏輯代工；第三則是這幾年發展出AI封裝相關，當前的成果看起來很不錯。

力積電 晶圓代工廠 營收

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