世芯7月合併營收創新高

ASIC設計服務商世芯-KY（3661）昨（10）日公布7月合併營收74.33億元，創單月歷史新高，月增幅度超過一倍。法人分析，世芯上月營收暴衝，應是北美雲端服務供應商（CSP）大客戶3奈米製程AI加速器晶片量產出貨助攻。

世芯7月合併營收74.33億元，月增108％，也比去年同期大增1.81倍；前七月合併營收191.73億元，年減13.7％。

據悉，世芯上半年因處於北美大客戶的訂單過渡期，營運表現偏淡，隨著該大客戶新一代晶片開始量產出貨，業績從6月開始增溫，7月進一步展現爆發力道。

世芯首季每股純益為17.55元，預計本周五（14日）公布第2季財報。法人估計，世芯下半年營收將明顯增長，不但本季業績提升可期，並有望帶動全年營收表現站上歷史新高峰。

展望後市，世芯董事長暨總經理沈翔霖之前表示，最艱難的挑戰階段已過去，對今年及未來營收與獲利成長充滿信心。該公司如期完成主要客戶關鍵設計案，且順利進入量產，預期將成為推動今、明年營收重返高成長的主要動能。

世芯並看好委託設計（NRE） 業務將維持強勁表現，主因2奈米製程加速器晶片專案預期將於今年底前完成設計定案（Tape-out）。該公司也持續鎖定來自北美雲端服務大廠（Hyperscalers）多項ASIC設計專案機會，並提及AI晶片的製程節點技術，正加速由N5／N3朝向N3／N2推進。在世芯首季的營收結構中，2／3奈米製程案件所占比重約21％，5／7奈米製程案件約占63％。

世芯昨日股價上漲85元，收在3,800元，自營商連八買，投信也買超，但外資連二賣。