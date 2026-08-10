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健喬7月合併營收年增60% 保瑞增5%
製藥廠健喬（4114）、保瑞、美時三大公司昨（10）日同步公布7月營收表現，健喬單月合併營收7.9億元，月增5%，年增60%，創歷史新高。
保瑞單月合併營收19億元，年增5.77%，同樣改寫歷年同期新高；美時單月合併營收24.9億元，年增3.94%，前七月合併營收199.45億元，較去年同期成長68%。
健喬除了7月營收成顯著之外，今年前七月合併營收43.4億元，年增22%。其中癌症用藥產品年成長42%，心血管與代謝產品群年成長39%，婦女健康照護產品年成長22%。主因5月開始經銷的國際原廠高血壓藥物及抗凝血藥物持續貢獻營收，成為重要成長動能。
保瑞今年前七月合併營收117.94億元，較去年同期微減0.09%。保瑞表示，7月原為傳統夏季相對淡月，加上部份訂單遞延影響，部分訂單遞延至8月初生產，但7月營收仍改寫同期新高。
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