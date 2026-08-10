高溫旺季助攻 統一企業、超商雙雄7月營收齊創高

統一企業公布7月營收約新台幣621.6億元，年增8.85%，創同期新高，統一對中央社記者表示，受惠食品本業、轉投資兩大金雞母統一超、統一企業中國控股皆成長所致。

統一企業前7月累計營收4121.4億元，年增4.09%，也創同期新高。

統一超7月營收321.9億元，年增8.48%，創同期新高。受惠於台灣7-ELEVEN穩健展店，全台門市與智慧販賣機等多元服務據點，合計已達8389家，因應暑假出遊、高溫避暑、颱風補給、國際足球賽等全民生活話題，持續聚焦鮮食、咖啡、茶飲等差異化結構，開發創新話題商品、策劃主題活動，並深化會員生態圈，挹注營運表現。

轉投資事業方面，菲律賓7-ELEVEN、康是美、統一精工、星巴克表現亮眼，皆有效挹注營收成長。

統一超前7月累計營收為2129.03億元，年增5.55%。

展望8月，統一超表示，台灣7-ELEVEN把握暑假商機，以及父親節、七夕情人節、中元節、開學季等多元節慶節令民生需求，跨類別整合推動多元主題策展活動，全台門店服務據點串聯會員生活圈，搭載數位服務平台，虛實串流提供商品與服務，持續衝刺營運。

全家便利商店迎接夏季旺季，7月營收101.7億元，年增4.9%，創單月營收新高。受惠於店數增長、掌握高溫體感商機、中元普渡需求，跨界聯名主題鮮食，並導入日本全家話題新品，推升整體業績穩定成長。

店數方面，截至今年7月31日止，全家總店鋪數達4513家，和去年同期總店鋪數4382家相比，淨增加131家。

全家今年前7月累計營收671.6億元，年增7.6%，創同期新高。全家表示，瞄準夏季冰飲需求推出多款新品，冰品運用在地美食與跨界飲品聯名等策略，帶動冰沙飲料業績跳躍性成長6成。

鮮食部分，全家表示，對應夏季開胃飲食需求並推甜點新品，帶動相關業績；一般商品方面，對應中元普渡商機推出多款肖像福箱，企業普渡需求提前湧現，帶動餅乾、即食食品、罐頭等商品成長超過1成。

展望8月營運，全家指出，高溫、節慶商機可望持續助攻業績成長，七夕、中元、中秋預購等節慶需求將浮現，跨界聯名新品、行銷聯促等活動，皆可望成為營收成長引擎。